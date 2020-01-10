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Dünya

Lübnan'dan eski Nissan CEO'su Ghosn'a seyahat yasağı

Savcı, kararın Ghosn'un kaçmasını önlemek için alındığını belirtti

10 Ocak 2020 11:59

T24 Dış haberler

Ev hapsindeyken Aralık sonunda Japonya'dan Lübnan'a kaçan eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'a Lübnan seyahat yasağı koydu.

Lübnan savcısı Ghassan Kuidet, bu kararı Ghosn'un ülkeden kaçmasını önlemek için aldıklarını doğruladı.

Lübnan, Interpol'ün kendilerine Ghosn'un kırmızı bültenle arandığını bildirdiğini açıklamıştı. 

Kırmızı bülten yetkilileri "kaçakları" tutuklamak zorunda bırakmıyor. Lübnan ile Japonya arasında suçlu iadesi anlaşması da bulunmuyor. Lübnan Ghosn'un yasal yollarla ülkeye girdiğini açıklamıştı.

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