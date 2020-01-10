Lübnan'dan eski Nissan CEO'su Ghosn'a seyahat yasağı

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Ev hapsindeyken Aralık sonunda Japonya'dan Lübnan'a kaçan eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'a Lübnan seyahat yasağı koydu.
Lübnan savcısı Ghassan Kuidet, bu kararı Ghosn'un ülkeden kaçmasını önlemek için aldıklarını doğruladı.
Lübnan, Interpol'ün kendilerine Ghosn'un kırmızı bültenle arandığını bildirdiğini açıklamıştı.
Kırmızı bülten yetkilileri "kaçakları" tutuklamak zorunda bırakmıyor. Lübnan ile Japonya arasında suçlu iadesi anlaşması da bulunmuyor. Lübnan Ghosn'un yasal yollarla ülkeye girdiğini açıklamıştı.