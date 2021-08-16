Lübnan'daki patlamada yaralanan 3 kişi ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Lübnan'da 28 kişinin öldüğü, 79 kişinin yaralandığı akaryakıt tankerindeki patlamada yaralılardan 3'ü Türkiye'ye getirildi.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Lübnan makamlarının talebi doğrultusunda harekete geçen ilk ülke olduğunu dile getirdi.

Ulusoy, Sağlık Bakanlığının gönderdiği 4 yataklı ambulans uçak ile durumu ağır 4 yaralının Ankara'ya nakledildiğini belirtti.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde gece bir akaryakıt deposunda patlama meydana gelmişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı kaynakları, patlamada 28 kişinin öldüğü, 79 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

3 kişi ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Lübnan'da 28 kişinin öldüğü, 79 kişinin yaralandığı akaryakıt tankerindeki patlamada yaralılardan 3'ü Türkiye'ye getirildi.

Ülkenin kuzeyindeki Akkar bölgesindeki bir akaryakıt tankerinin deposunda meydana gelen patlamanın ardından Lübnan makamlarının talebi doğrultusunda harekete geçen ilk ülke Türkiye oldu.

Sağlık Bakanlığının Beyrut'a gönderdiği bir ambulans uçak patlamada ağır yaralanan Lübnan vatandaşı Khaled Othman, Ali Jamal Baretta ve Raed Al Hassan'ı Türkiye'ye getirdi.

Saat 01.30'da Ankara Esenboğa Havalimanına inen uçağı karşılayan sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla tedavi görecekleri Ankara Şehir Hastanesine sevk etti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından 4 yaralının Türkiye'ye gönderilmesinin planlandığı ancak havalimanında yaralılardan birinin durumunun ağırlaşması üzerine tekrar hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Lübnan ordusu ise ülkenin kuzeyindeki patlamanın askerler tarafından basılan ve vatandaşa dağıtılmak üzere el konulan yakıt deposunda meydana geldiğini bildirmişti.