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Dünya

Lübnan'da yeni hükümet kuruldu

Lübnan’daki protestolar nedeniyle 29 Ekim’de istifa eden hükümetin yerine Hizbullah’a yakın olan Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldu.

21 Ocak 2020 23:24

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği Diyab ve Meclis Başkanı Nebih Berri'yi, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Diyab, görüşmenin ardından Saray'da düzenlediği basın toplantısında, 20 kişiden oluşan kabine listesini kamuoyuyla paylaştı. Kabinenin teknokratlardan oluştuğunu ifade eden Diyab, yeni seçim yasası için çalışacaklarını aktardı.

Kabinesinin protestocuların beklentileri doğrultusunda oluşturulduğunu savunan Diyab, yağmalanmış kamu mallarının iadesi ve yargının bağımsızlığı için de çalışacaklarını dile getirdi.

Ülke olarak servet ve imkanlara sahip olduklarını vurgulayan Diyab, bunları korumak ve haklarını savunmak için çaba sarf edeceklerini kaydetti.

Kurtuluşun temelini oluşturan istikrarı korumaya odaklanmaları gerektiğini belirten Diyab, "Kaybedecek zaman yok, vakit çalışma vakti." ifadesini kullandı.

Diyab ayrıca ilk yurt dışı ziyaretini bir Arap ülkesine büyük ihtimalle de Körfez ülkelerinden birine yapacağını sözlerine ekledi.

Lübnan'da hükümetin WhatsApp üzerinden yapılan telefon görüşmelerinin vergilendirmeye çalışması üzerine protesto gösterileri başlamış ve Başbakan Saad el-Hariri, istifa etmişti..

 

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