Lübnan'da sığınmacı kampı kundaklandı: 400 kişi kaçmak zorunda kaldı

Lübnan'da Suriyeli sığınmacıların yaşadığı bir kamp, bölgede yaşayan bir grup tarafından kundaklandı. Yüzlerce sığınmacı, yangın nedeniyle yaşadıkları kamptan kaçmak zorunda kaldı.

The Guardian'ın aktardığı habere göre, Lübnan'ın Miniyeh bölgesinde bulunan Suriyeli sığınmacıların yaşadığı çadır kampında, sığınmacılar ve bölgedeki gruplar arasında çatışmalar çıktı. Çatışmalar sırasında üç kişinin yaralandığı öğrenildi.

Çatışmalar sırasında bölgede yaşayanlardan oluşan bir grup sığınmacıların kampını kundakladı. Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı sözcüsü Khaled Kabbara, yaklaşık 400 sığınmacının kamptan kaçmak zorunda kaldığını söyledi. Sığınmacıların geçici olarak okullarda ve otellerde kaldığı belirtildi.

Lübnan'da sığınmacı kamplarının olduğu bölgelerde ırkçı saldırılar son yıllarda artmaya başladı.