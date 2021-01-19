Lübnan'da sel felaketi; birçok ev, kafe araç hasar gördü

Lübnan'ın Aakkar eyaletinde sağanak yağışın ve fırtınanın neden olduğu sel felaketi maddi hasara neden oldu. Sel felaketinde ölü ya da yaralının olmadığı kaydedildi.

Lübnan'ın Aakkar eyaletinde aralıksız seyreden sağanak yağış ve fırtınalar, eyaletin birçok bölgesinde sel felaketine neden oldu. Yaşanan sel felaketinde eyalet genelinde birçok kafe ve restoranın yanı sıra, ev ve araçlar maddi hasar gördü.

Sel felaketi nedeniyle bir kereste fabrikası çökerken, olayda yaralı ve ölü olmadığı belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, sel nedeniyle tarım arazilerinde toprak kayması yaşandığı belirtildi. Çiftçiler, tarlalarını vuran selin ardından Tarım Bakanlığı başta olmak üzere, devlet yetkilerinden kendilerine yardımda bulunulması ve hasarın telafi edilmesi için çağrıda bulundu. (İHA)