Lübnan'da protestolarda yaralananları sayısı 700'ü geçti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta en az 158 kişinin öldüğü patlamadan sonra hükûmetin tedbirsizliği ve denetimsizliğine tepki olarak başlayan protestolarda yaralananların sayısı 700'ü geçti. Bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Al Jazeera'nın aktardığı habere göre, dün gece yaklaşık 10 bin vatandaş Beyrut'un Şehitler Meydanı'nda toplandı. Polisin biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etmeye başladığı eylemlerde polislere taş atanlar olduğu da tespit edildi. Protestolar sırasında ateş sesi duyuldu ancak kimin ateş ettiği henüz tespit edilmedi.

Protestolarda 700 kişiden fazla yaralı olduğu ve bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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