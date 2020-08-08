Lübnan'da protestolar sürüyor; Bir polis öldü, yaralı sayısı 490'a yükseldi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta en az 158 kişinin öldüğü patlamadan dört gün sonra halk sokaklara indi. 4 bakanlık binasına baskın düzenleyen protestocularla güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Olaylarda 490 kişi yaralanırken, 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Askeri konvoyların geldiği Beyrut'ta genel durum kademeli bir şekilde sakinleşti.

Beyrut'taki Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi ülkedeki yönetim şekli, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve diğer yetkililer aleyhinde sloganlar attı.

Sputnik'in aktardığına göre 'Hesap Günü' adıyla düzenlenen gösteride, "Beyrut Limanı'nda hayatını kaybedenler için intikam" ve "Yönetimin değişmesi için bu fırsatı kaçırmıyoruz" sloganları atan protestocular Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı binalarını bastıktan sonra Çevre Bakanlığı'na ve en son Enerji Bakanlığı'na girdi. Lübnan ordusu göstericileri ilk olarak Dışişleri Bakanlığı binasından çıkarmayı başardı. Ordunun bakanlığın bulunduğu bölgeye takviye kuvvet yollamasıyla protestocuların sayısında azalma yaşandı.

Lübnan merkezli El Manar televizyonunun aktardığı bilgiye göre bugün başkent Beyrut'ta gerçekleşen hükümet karşıtı protesto gösterileri sırasında yaklaşık olarak 490 kişi yaralandı.

Beyrut'ta durum kademeli olarak sakinleşiyor

Sputnik muhabirinin Lübnan'dan aktardığına göre göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan şiddetli çatışmalar sonrasında Beyrut'un merkezindeki durum, kademeli olarak sakinleşti.

Beyrut'un merkez bölgesi, bazı binaları ateşe veren ve Şehit Meydanı'nda kamyon yakan gösterici gruplarının yarattığı kargaşa sonucu ciddi zarar görmüş durumda. Kamuya ait ve özel birçok tesis olaylarda zarar gördü.

Askeri konvoylar hem Beyrut'un merkezine, hem de civar bölgelere ulaştı. Bu arada Beyrut'un merkezinde göstericilerin sayısı giderek azalırken, Lübnan silahlı kuvvetleri ise her yere konuşlandı.

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı, masrafları kendi karşılamak üzere yaralıları tedavi etmeyi reddettiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Lübnan İç Güvenlik Güçleri: Bir görevlimiz hayatını kaybetti

Bu arada Lübnan İç Güvenlik Güçleri, bir güvenlik mensubunun Le Gray otelinde birkaç göstericinin saldırmasıyla düşerek hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinden bir kişinin Le Gray otelinde güvenliği ve kamu düzenini sağlamaya yönelik görevlerini yerine getirirken birkaç isyancının saldırısına uğradığı, saldırı sonucu yere düştüğü ve hayatını kaybettiği ifade edildi.

Lübnan parlamentosunun güvenliği ateş açıldığı yönündeki iddiaları yalanladı

Lübnan parlamentosunun güvenlik görevlileri, Beyrut'taki protestolar sırasında ateş açıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Lübnan Başbakanı Diyab: Beyrut’taki patlamanın nedeni yolsuzluk

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Beyrut Limanı’ndaki patlamanın Lübnan’daki yolsuzluktan kaynaklandığını açıkladı.

Diyab, vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada Beyrut Limanı’ndaki patlamanın Lübnan’daki yolsuzluktan kaynaklandığını ifade etti.

El Mayadin televizyonunun sözlerini yayınladığı Diyab, "Limanı sarsan patlama yolsuzluktan kaynaklandı" diye konuştu. Diyab ayrıca krizi aşmak amacıyla erken parlamento seçimleri önerisinde bulunacağını ifade etti:

"Kabinenin bir sonraki oturumunda erken parlamento seçimlerinin yapılması için öneri sunacağım."

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