Lübnan'da protestocular bakanlık binasını bastı

Siyasi ve ekonomik krizin pençesindeki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir grup protestocu, Sosyal İşler Bakanlığı binasını bastı. Ekonomik krizle boğuşan ülkede, hükümetin kurulmasına rağmen yerel para biriminin dolar karşındaki değer kaybı sürüyor. Dolar yeni bir rekor kırarak 25 bin 100 Lübnan lirasını geçti. Bakanlık binasına girdikten sonra toplantı odasına yönelen eylemciler, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın duvarda asılı fotoğrafını kaldırdı.

Göstericiler Avn'ın fotoğrafını çerçevesinden çıkararak bunun yerine '17 Ekim Devrimcileri' yazılı Arapça bir pankart yerleştirdi.Lübnan lirasının dolar karşısında değer kaybetmesiyle hayatın artık çekilmez olduğu yönünde tepkilerini dile getiren öfkeli grup, koşulların ülkeyi hızlı bir ekonomik çöküşe doğru sürüklediğini belirten ifadeler kullandı.

Euronews'in haberine göre protestocular, bakanlığa, yoksul ailelerin aylık mali yardım almasını sağlayan karneleri dağıtmadaki 'aşırı yavaşlığı' nedeniyle tepki gösterdi."Kamu parasını gasp edenler reform yapamaz" "Dibe vurduk. İşler daha kötüye gidemez" sloganları atan göstericiler polisin müdahalesiyle bakanlık binasından çıkarıldı.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan, özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor. Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı.

Lübnan lirası ABD doları karşısında yüzde 90'a varan bir değer kaybı yaşadı ve ülkede resmi olmayan verilere göre enflasyon yüzde 700 arttı.

Birleşmiş Milletler'in 1 Temmuz'da yayımladığı değerlendirme raporunda, Lübnanlıların yarısından fazlasının yoksulluk sınırı altında yaşadığı, yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonuna göre, 2021 yılı itibarıyla Lübnan nüfusunun yüzde 74'ü yoksulluk sıkıntısı çekiyor. Uluslararası Para Fonunun 2020'ye ait raporuna göre de Lübnan'da kişi başına düşen yıllık gelir yaşanan krizden sonra 8 bin dolardan 3 bin doların altına kadar düştü.