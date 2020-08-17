Lübnan'da Koronavirüs vaka sayıları artıyor; Sağlık Bakanı'ndan karantina çağrısı geldi

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut limanındaki patlamanın ardından yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının artması nedeniyle 2 haftalık karantina çağrısında bulundu.

"Devlet ve özel hastanelerinin özellikle yoğun bakım ünitesi ve solunum cihazı açısından kapasitelerinin sınırlı olduğunu" söyleyen Hamad Hasan, yetkilileri ülke çapında 2 haftalık sokağa çıkma sınırlandırmaları ilan etmeye çağırdı.

Hasan, En-Nahar gazetesine yaptığı açıklamada, bu sürede sağlık çalışanlarının patlamada yaralanan 6 bin kişiye yoğunlaşabileceğini ve Beyrut'taki hastane yataklarının boşalabileceğini söyledi.

Pazar günü Sağlık Bakanlığı son 24 saat içinde 439 yeni Koronavirüs vakası ve 6 can kaybı bildirdi. Böylece ülkede salgının başladığı Şubat ayından beri can kaybı 103'e çıktı.

Birleşmiş Milletler ise Lübnan'da Filistinli mültecilerin kaldığı kamplarda 4 kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini doğruladı ve "işlerin kontrolden çıkabileceği" uyarısında bulundu.