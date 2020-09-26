Lübnan'da hükûmeti kurmakla görevlendirilen Edib istifa etti

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Lübnan'ın yeni başbakanı olmak üzere atanan Mustafa Edib, hükûmet kuramadan görevi bıraktığını duyurdu.

Edib, yaklaşık bir aydır partizan olmayan bir kabine kurmaya çalışıyordu. Fransa'nın baskılarına rağmen çabaları sonuç vermeyince Edib hükûmeti kurma görevini devrettiğini bildirdi.

Edib, özellikle yeni bir Maliye Bakanı belirlemekte zorlandı. Maliye Bakanı, ülkeyi ekonomik krizden çıkarmayı belirleyecek planı oluşturmaya öncülük edeceği için yeni kabinenin en önemli rolü olarak görülüyordu.

Lübnan'ın eski Almanya Büyükelçisi olan Edib, 31 Ağustos'ta eski başbakanlardan oluşan bir grubun fikir birliğine varmasıyla seçilmişti.