Lübnan'da, göçmen gemisinin batması sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Lübnan'da göçmen gemisinin batması ile ilgili pazartesi günü açıklama yapan Trablus liman yetkilisi Ahmed Tamer; ordu tarafından Lübnan'ın kuzey açıklarında yapılan kurtarma çalışmalarında bir kadın cesedinin bulunduğunu; böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini söyledi. Tamer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Reuters'ta yer alan habere göre; batan gemide Lübnanlı, Suriyeli ve Filistinlilerin olduğu belirtilirken, yetkililer 45 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Geminin aşırı kalabalık olması nedeniyle alabora olduğunu söyleyen Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada ise, "Gemideki çoğu insan kurtarıldı. Kayıpların kurtarılması için deniz, kara ve havadan arama kurtarma çalışmaları sürüyor" denildi. Ordu, 1 kişinin de kaçakçılık operasyonuna karıştığı gerekçesiyle tutuklandığını bildirdi.