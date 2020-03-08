Lübnan'da ekonomik kriz: Başbakan borçları ödeyemeyeceklerini açıkladı

Lübnan Başbakanı Hassan Diab, ülkede aylardır süren ekonomik krizin ardından pazartesi günü yapılması gereken 1.2 milyar dolarlık Eurobond tahvil senedi ödemesini askıya aldıklarını açıkladı.

Televizyondan ulusa seslenen Lübnan Başbakanı Hassan Diab, devletin bu yıl toplam 4.6 milyar dolarlık eurobond tahvil senedi ödemesi olduğunu, bu borcun 1.2 milyar dolarlık ilk kısmının vadesinin 9 Mart'ta sona erdiğini ancak ödemenin askıya alınacağını duyurdu.

"Dünyanın en borçlu ülkesi olma yolundayız"

Lübnan'ın tarihinde ilk kez temerrüde düşeceğini belirten Diyab, kamu borcunun 90 milyar doları aştığını, bunun da gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 170’ine denk geldiğini aktardı. "Lübnan, dünyanın en borçlu ülkesi olma yolunda" diyen Başbakan, 'nüfusun yüzde 40'ından fazlasının geçmiş politikalar nedeniyle kendilerini yoksulluk sınırının altında bulabileceğini' vurguladı.

Diaab, 'döviz rezervlerinin kritik bir seviyeye ulaştığını, bu yüzden ödemeleri askıya almak zorunda kaldıklarını, devletin vadeleri dolan borçları ödeme gücü bulunmadığını ve borçları yeniden yapılandırmaya çalışacaklarını' söyledi.

Dian sözlerine şöyle devam etti:

"Lübnanlılar banka hesaplarındaki paraları çekemezken yabancı alacaklılara nasıl ödeme yapabiliriz? Hastaneler ilaç kıtlığı çekerken yabancı alacaklılara nasıl ödeme yapabiliriz? Sokaklarda ekmek alacak para bulamayan insanlar varken yabancı alacaklılara nasıl ödeme yapabiliriz?"

Para biriminin yüzde 60'a varan değer kaybına uğradığı Lübnan'da dün hem 20 bankanın hem de yönetim kurulu başkanları ile üyelerinin mal varlıklarının dondurulması kararı alındı, aynı gün içinde karar Temyiz Başsavcılığı tarafından durduruldu.

Aylardır süren protestolar

Lübnan halkı aylardır ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizin yönetilememesi nedeniyle sokaklarda hükûmet karşıtı protestolar düzenliyor. Ekonomik sıkıntılar, zamlar, artan işsizlik, yolsuzluk ve yetersiz kamu hizmetleri nedeniyle başlayan eylemler Başbakan Saad Hariri'nin görevinden ayrılmasına kadar ilerledi.