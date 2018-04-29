Lübnan Cumhurbaşkanı: S. Arabistan Başbakan Hariri'yi zorla tutuyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, kamuoyu önünde ilk kez Suudi Arabistan'ı Riyad ziyareti sırasında beklenmedik bir şekilde istifasını açıklayan Başbakan Saad Hariri'yi zorla alıkoymakla suçladı.

Aoun, Hariri'nin tutulmasını meşru kılacak "hiçbir şey olamayacağını" söylerken, bunun bir insan hakları ihlali olduğunu da vurguladı.

Cumhurbaşkanı, Hariri'nin tutulmasını "saldırgan bir hamle" olarak değerlendirdigini de ekledi.

Hariri ise, Twitter'da yaptığı açıklamada, yakında Lübnan'a döneceğini ve durumunun iyi olduğunu belirtti.

Hariri geçen Pazar gecesi verdiği bir televizyon söyleşisinde de Suudi Arabistan'ı terk etmekte özgür olduğunu ve Lübnan'dan kendisini korumak için ayrıldığını söylemişti.

Suudi hükümeti, bölgesel rakibi İran'ın nüfuzunu azaltmak amacıyla Hariri'nin isteği hilafına tutulduğu suçlamasını reddetmişti.

Suudi Arabistan'ın terör örgütü olarak tanımladığı Şii Hizbullah hareketi, Hariri'nin geçen yıl kurduğu birlik hükümetinin bir parçasıydı.

Cumhurbaşkanı Aoun, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Başbakan Hariri'nin 12 gündür dönmeyişini hiçbir şey meşru kılamaz. Bu yüzden kendisinin Viyana Anlaşması ve insan hakları yasalarına aykırı bir şekilde tutulduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Hiçbir istifa kararı ülke dışında alınamaz" diyen Aoun ayrıca "İstifasını sunmak, geri çekmek ve istifa nedenlerini ele almak için Lübnan'a dönmeli. Daha fazla bekleyip, zaman kaybedemeyiz. Devlet işleri durdurulamaz" diye de ekledi.

Hizbullah'ın müttefiki, Maruni Hristiyan eski bir general olan Aoun, bu son sözlerini medya kuruluşlarının yöneticileriyle toplantısında yaptı.

Toplantıya katılanlar ayrıca Aoun'un, Hariri'nin tutulmasını "saldırgan bir hamle" olarak tanımladığını da aktardı.