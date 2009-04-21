T24 LogoT24 Logo
Politika

Lübnan Cumhurbaşkanı Ankara'ya geliyor

21 Nisan 2009 03:00

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman, Ankara'ya geliyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Lübnan Cumhurbaşkanı Süleyman'ı Çankaya Köşkü'nde saat 10.45’te resmi törenle karşılayacak.

Cumhurbaşkanı Gül ve Lübnan Cumhurbaşkanı Süleyman, baş başa görüşme, heyetler arası görüşmeler ve anlaşmaların imza töreninin ardından Çankaya Köşkü'nde ortak basın toplantısı yapacak. (Saat: 11.00/11.30/12.30)

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Süleyman ile Swiss Otel'de görüşecek. (Saat: 14.00)

TBMM Başkanı Köksal Toptan, Cumhurbaşkanı Süleyman ile Meclis'te bir araya gelecek, ardından heyetler arası görüşme yapılacak. (Saat: 16.00/16.10)

Cumhurbaşkanı Gül, Lübnan Cumhurbaşkanı Süleyman onuruna Çankaya Köşkü'nde resmi akşam yemeği verecek. (Saat: 20.00)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24