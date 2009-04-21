Lübnan Cumhurbaşkanı Ankara'ya geliyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman, Ankara'ya geliyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Lübnan Cumhurbaşkanı Süleyman'ı Çankaya Köşkü'nde saat 10.45’te resmi törenle karşılayacak.



Cumhurbaşkanı Gül ve Lübnan Cumhurbaşkanı Süleyman, baş başa görüşme, heyetler arası görüşmeler ve anlaşmaların imza töreninin ardından Çankaya Köşkü'nde ortak basın toplantısı yapacak. (Saat: 11.00/11.30/12.30)



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Süleyman ile Swiss Otel'de görüşecek. (Saat: 14.00)



TBMM Başkanı Köksal Toptan, Cumhurbaşkanı Süleyman ile Meclis'te bir araya gelecek, ardından heyetler arası görüşme yapılacak. (Saat: 16.00/16.10)



Cumhurbaşkanı Gül, Lübnan Cumhurbaşkanı Süleyman onuruna Çankaya Köşkü'nde resmi akşam yemeği verecek. (Saat: 20.00)

