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BBC Türkçe

Lübnan Başbakanı Saad Hariri: İki üç gün içinde ülkeme döneceğim

Suudi Arabistan'da istifasını açıklayan Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Riyad'da ev hapsinde tutulduğu iddialarını reddetti ve iki üç gün içerisinde ülkesine döneceğini söyledi. Hariri, Hizbullah'ın bölgesel çatışmalara müdahil olmaktan vaz geçmesi durumund

29 Nisan 2018 20:30

Suudi Arabistan'da bulunan Lübnan Başbakanı Saad Hariri, iki üç gün içerisinde ülkesine döneceğini söyledi ve Riyad'da ev hapsinde tutulduğu iddialarını yalanladı.

Sahibi olduğu El Müstakbel televizyon kanalına bir röportaj veren Saad Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'dayken istifa edeceğini açıklamış olsa da bir çartla istifasını geri çekeceğini de söyledi.

Lübnan Başbakanı henüz resmi istifa mektubunu Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunmuş değil.

Ay başında canlı yayında yaptığı ilk istifa açıklamasından bu yana ilk kez basına konuşan Saad Hariri, "Kendi özgür irademle Suudi Arabistan'da bulunuyorum. Eğer yarın ülkeme dönmek istersem dönebilirim. Bir ailem var ve onları korumak istemem en doğal hakkım" dedi.

Lübnan'ın ulusal çıkarlarını gözeterek istifasını açıkladığını da ifade eden Hariri, ülkesinin bölgesel çatışmalardan uzak durma prensibini benimsemesi gerektiğini vurguladı.

Lübnan Başbakanı Hariri, "Hayatımı hedef alacak bir planın gizlice hazırlandığını hissediyorum" diyerek istifa edeceğini açıklamıştı.

Hariri, Hizbullah ve İran tarafından hedef alınabileceğini ifade etmişti.

Başbakan Hariri, El Müstakbel'e verdiği röportajda Hizbullah ve İran'ı suçlamaya devam etti ve "İran'In tüm iç işlerimize karıştığı, bir siyasi oluşumun da ona destek verdiği bir ilerleyemeyiz" dedi.

2016'da Lübnan'da kurulan ulusal birlik hükümetinde 30 bakanlıktan ikisinde Hizbullah'ın elinde bulunuyor.

Hizbullah ve İran, Hariri ile Suudi Arabistan'ın suçlamalarını reddediyor.

Lübnan Başbakanı, Beyrut'a giderek istifasını elden teslim etmek istediğini ifade etse de hayatının tehlikede olduğunu da vurguladı.

Aynı zamanda Suudi Arabistan vatandaşı da olan Sünni El Müstakbel hareketinin lideri Hariri, tek bir şartla istifasını yeniden gözden geçireceğini ifade etti ve "Ancak bölgesel çatışmalara müdahaleler son bulursa istifamı geri çekerim" dedi.

Hariri, bölgesel çatışmalara müdahalelerden kastının ise Suriye ordusu yanında savaşan Hizbullah olduğunu da ifade etti.

Lübnan ulusal birlik hükümetine dahil olan siyasi oluşumlar, Suriye iç savaşına müdahil olmama konusunda anlaşmaya varmışlardı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ise Hariri'nin 'suikast riski' iddialarını yalanlıyor ve Suudi Arabistan'ın Lübnan'ı istikrarsızlaştırmak için Hariri'yi istifaya zorlayıp ev hapsinde tuttuğunu savunuyor.

Nasrallah, Suudi Arabistan yönetiminin Hariri'nin Lübnan'a dönüşünü yasakladığını da iddia ediyor.

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