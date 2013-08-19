Lübnan Başbakanı Mikati, Davutoğlu'nu aradı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Türk pilotların kaçırılmasıyla ilgili olarak Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu aradı. Mikati, Davutoğlu'na soruşturma hakkında bilgi verdi, elden gelen tüm çabanın sarfedildiğini söyledi.Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.



Lübnan haber ajansının geçtiği sona habere göre, soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı. Nerede ve ne zaman gözaltına alındıkları açıklanmayan sözkonusu 3 kişi, mahkemeye sevk edildi. Daha önce de 4 kişi, gözaltına alınarak sorgulanmıştı.

Soruşturma, Suriye'de rehin tutulan Lübnanlılardan Cemil Salih'in akrabası olan ve olayın hemen ertesinde gözaltına alınan Muhammed Salih'in verdiği bilgiler doğrultusunda sürüyor.

Türk pilotların kaçırılmasını "çok profesyonelce ve karmaşık bir eylem" olarak niteleyen yetkililer, sonuca ulaşılmasının bu nedenle zaman aldığını savunuyor.



Lübnanlı aileler oturma eylemi başlattılar



Bu arada, Suriye'nin Azaz kentinde kaçırılan Lübnanlıların aileleri, Türk pilotların kaçırılmasıyla ilgili oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan yakınlarının serbest bırakılması için oturma eylemi başlattı.

Başkent Beyrut'ta Türk Hava Yolları'nın iki pilotunun kaçırılması olayıyla ilgili oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişinin serbest bırakılmasını isteyen aileleri, Lübnan İç Güvenlik Güçleri binası önünde süresiz oturma eylemi başlattıklarını açıkladı.

Lübnan güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 3 şüpheli adli makamlara teslim edildi. Oturma eylemine katılan aileleri ise gözaltı işleminin keyfi olduğunu ve herhangi bir delile dayanmadığını ileri sürdü.

Öte yandan Yüksek Şii İslam Konseyi'nden Şeyh Abbas Zugayb, gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını istedi.

AA muhabirine konuşan Zugayb, Azaz'da kaçırılanların ailelerine mensup bazı kişilerin gözaltına alınmasını "saçmalık" olarak nitelendirerek, "Azaz'da kaçırılanların aileleri kurbandır, suçlu değil" ifadesini kullandı.

Lübnan'dan İran'a ziyarete giden 11 Lübnanlı, geçen yıl mayıs ayında İmam Ali Rıza'nın türbesini ziyaretlerinin ardından karayoluyla ülkelerine dönerken Suriye'nin Azaz bölgesinde kaçırılmıştı. Kaçırılanlardan 2'si daha sonra Türkiye'nin arabuluculuğu sonucu serbest bırakılmıştı.