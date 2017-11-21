Lübnan Başbakanı Hariri yarın Beyrut’ta

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Kasım (DHA) – Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan’da bir televizyon kanalından hayatının tehlikede olduğunu söyleyerek istifa eden, ardından Fransa\'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüşen Saad Al-Hariri yarın Bağımsızlık Günü kutlamaları için Beyrut’ta olacak.

Elysee Sarayı’nda Macron ve ailesi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklama yapan Hariri, birkaç gün içinde Beyrut’a bağımsızlık kutlamaları için döneceğini ve istifasını kabul etmeyen Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun’la durumunu konuşacağını söylemişti.