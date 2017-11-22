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Lübnan Başbakanı Hariri Beyrut’ta (2)

Beyrut, 22 Kasım (DHA) – Lübnan Başbakanı Saad Hariri 17 günün ardından dün gece saatlerinde ülkesine döndü ve bugün Beyrut’taki Bağımsızlık Günü kutlamalarına katıldı

22 Kasım 2017 14:55

Beyrut, 22 Kasım (DHA) – Lübnan Başbakanı Saad Hariri 17 günün ardından dün gece saatlerinde ülkesine döndü ve bugün Beyrut’taki Bağımsızlık Günü kutlamalarına katıldı.
Sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşen törene Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Lübnan Başbakanı Saad Hariri, siyasiler ve ülkenin dini liderleri katıldı. Askeri geçit töreni gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Aoun’un Meçhul Asker Anıtı’na çelenk koymasıyla başlayan kutlamalara Hizbullah’ın lideri katılmadı.
Ülkedeki en büyük askeri ve politik güç olan Hizbullah, Hariri\'nin Suudi Arabistan tarafından istifaya zorlandığını öne sürmüş, Cumhurbaşkanı Aoun ise Hariri’nin Riyad\'da zorla alıkonduğunu iddia etmişti. Bu iddialar Suudi Arabistan tarafından reddedildi.
Geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan’da bir televizyon kanalından canlı yayında hayatının tehlikede olduğunu söyleyerek istifasını açıklayan Hariri, Lübnan’a dönmemiş, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüşmüştü. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ise Hariri’nin istifasını kabul etmediğini açıklamıştı.
Ülkesine döndükten sonra ilk iş olarak babasının mezarını ziyaret eden Hariri’nin Cumhurbaşkanı Michel Aoun’la görüşmesi ve istifasını tekrar vermesi bekleniyor.
Uzun bir süredir Suudi müttefiki olan Hariri’nin 4 Kasım’da Riyad’da bir televizyon kanalında istifa etmesi dünya basınında Lübnan’ın Suuni Müslüman Krallık ve Şii İran arasındaki ezeli rekabetin arasına çekildiğine dair bir işaret olarak yorumlanmıştı.

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