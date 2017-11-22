Lübnan Başbakanı Hariri Beyrut’ta

Beyrut, 22 Kasım (DHA) – Lübnan Başbakanı Saad Hariri 17 günün ardından ülkesine döndü ve Beyrut’taki bağımsızlık kutlamalarına katıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan’da bir televizyon kanalından canlı yayında istifasını açıklayan Hariri, hayatının tehlikede olduğunu söyleyerek Lübnan’a dönmemiş, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüşmüştü. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ise Hariri’nin istifasını kabul etmediğini açıklamıştı.

Ülkesine döndükten sonra ilk iş olarak babasının mezarını ziyaret eden Hariri’nin Cumhurbaşkanı Michel Aoun’la görüşmesi ve istifasını tekrar vermesi bekleniyor.

Uzun bir süredir Suudi müttefiki olan Hariri’nin 4 Kasım’da Riyad’da bir televizyon kanalında canlı yayında istifasını açıklaması dünya basınında Lübnan’ın Suuni Müslüman Krallık ve Şii İran arasındaki ezeli rekabetin arasına çekildiğine ilişkin bir işaret olarak yorumlanmıştı.