T24 LogoT24 Logo
Dünya

Lübnan Başbakanı Hariri Beyrut’ta

Beyrut, 22 Kasım (DHA) – Lübnan Başbakanı Saad Hariri 17 günün ardından ülkesine döndü ve Beyrut’taki bağımsızlık kutlamalarına katıldı

22 Kasım 2017 13:35

Beyrut, 22 Kasım (DHA) – Lübnan Başbakanı Saad Hariri 17 günün ardından ülkesine döndü ve Beyrut’taki bağımsızlık kutlamalarına katıldı.
Geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan’da bir televizyon kanalından canlı yayında istifasını açıklayan Hariri, hayatının tehlikede olduğunu söyleyerek Lübnan’a dönmemiş, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüşmüştü. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ise Hariri’nin istifasını kabul etmediğini açıklamıştı.
Ülkesine döndükten sonra ilk iş olarak babasının mezarını ziyaret eden Hariri’nin Cumhurbaşkanı Michel Aoun’la görüşmesi ve istifasını tekrar vermesi bekleniyor.
Uzun bir süredir Suudi müttefiki olan Hariri’nin 4 Kasım’da Riyad’da bir televizyon kanalında canlı yayında istifasını açıklaması dünya basınında Lübnan’ın Suuni Müslüman Krallık ve Şii İran arasındaki ezeli rekabetin arasına çekildiğine ilişkin bir işaret olarak yorumlanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BeyrutKasım DHALübnan Başbakanı Saad HaririBeyruttakiGeçtiğimizSuudi ArabistandaHaririLübnanaFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MacronlaLübnan Cumhurbaşkanı Michel AounHaririninHaririnin Cumhurbaşkanı Michel AounlaUzun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24