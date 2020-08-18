Lübnan asıllı Fransız yazar Amin Maalouf: Beyrut'taki patlama, patlayıcıyı limanda tutan mafyayla açıklanır

Lübnanlı Fransız yazar Amin Maalouf, aylar süren inzivasından çıkarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan ve en az 170 kişinin hayatını kaybettiği liman patlaması hakkında konuştu. Maalouf, Lübnan halkını yorgun düşüren mezhep merkezli uygulamalara işaret etti. Patlamanın neden olduğu depodaki amonyum nitratla ilgili konuşan Maalouf, "Bu kadar yüklü miktarda patlayıcıyı o limanda tutmak, bu maddeyle uygun zamanda ticaret yapma fırsatı kollayan bir mafyayla açıklanır" dedi.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, Le Point dergisine konuşan Maalouf, Lübnan'la ilgili olarak mezhepçiliğe ve yolsuzlk sonucu yaşanan ekonomik sıkıntılardan bahsetti.

Amin Maalouf, Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamayı ilk öğrendiği andaki duygularını şu cümlelerle aktardı: "Beyrut’ta tam olarak ne olduğunu anlamam için ekran karşısında tam bir gün boyunca olup biteni izledim. Bu sefer olanlar ana vatanımda yaşanan ve sonu gelmeyen anlaşmazlıklar silsilesinin bir halkası değildi. Belli ki bu bir nükleer patlama da değildi. Ancak sıradan bir patlama da değildi"

Beyrut Limanı'ndaki depoda yıllardır tutulan amonyum nitratın patlamaya neden olduğunu hatırlatan Maalouf, "Bu bir ihmaliydi, yoksa mecazi anlamda, o ana kadar patlamasa da her an patlamaya hazır bir devleti mi işaret ediyordu? Patlamanın tesadüfle gerçekleştiğini düşünsek bile olanlara tesadüf veya talihsizlik diyemeyiz" dedi.

Felaketin sebebinin yolsuzluk, ihmal ve kayırmacılık olduğunu belirten Maalouf "Bu kadar yüklü miktarda patlayıcıyı o limanda tutmak, bu maddeyle uygun zamanda ticaret yapma fırsatı kollayan bir mafyayla açıklanır" ifadelerini kullandı. Amin Maalouf sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna yolsuzluklarla yozlaşan, kârlı kaçakçılık faaliyetleri yürüten belli gurupların hizmetine sunulan devletin kurumları da eklenince olanları tesadüflerle veya kötü şansla açıklamak mümkün değil."