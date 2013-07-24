Lübnan: AB'nin Hizbullah kararını reddediyoruz

Başkent Beyrut'ta sosyal yardım kuruluşlarının düzenlediği iftarda konuşan Mikati, "Lübnan hükümeti bu kararı reddetmektedir. AB ülkeleriyle yapacağımız görüşmelerde kararın yeniden gözden geçirilerek durdurulması için çalışacağız. Lübnan halkını oluşturan unsurlara yapacağı olumsuz etki nedeniyle böyle bir kararın çıkmasını arzu etmiyorduk. Lübnan Arap ve diğer ülkelerle ilişkilerini her zaman iyi tutmaya çalışıyor" diye konuştu.

Mikati, Lübnan'ın tek düşmanının İsrail olduğunu sözlerine ekledi.