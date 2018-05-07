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Ekonomi

Lübnan 2 milyar değerinde Eurobond ihraç etmeyi planlıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Mayıs (DHA) – Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riad Salameh, ülkenin 2 milyar tutarında Eurobond ihraç etmeye hazırlandığını açıkladı

07 Mayıs 2018 20:43

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Mayıs (DHA) – Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riad Salameh, ülkenin 2 milyar tutarında Eurobond ihraç etmeye hazırlandığını açıkladı.

Bloomberg’e konuşan Salameh dünyanın en borçlu üçüncü ülkesi Lübnan’ın hizmet maliyetlerini düşürmek için bir borç takası kapsamında 2 milyar tutarında Eurobond ihraç etmeyi planladığını söyledi.

Ülkede Pazar günü dokuz yılın ardından ilk kez milletvekili seçimi gerçekleşti ve Salameh yeni iktidarın en önemli sorumluluğunun ekonomiyi canlandırmak olduğunu söyledi.

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