Lübnan 2 milyar değerinde Eurobond ihraç etmeyi planlıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Mayıs (DHA) – Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riad Salameh, ülkenin 2 milyar tutarında Eurobond ihraç etmeye hazırlandığını açıkladı.

Bloomberg’e konuşan Salameh dünyanın en borçlu üçüncü ülkesi Lübnan’ın hizmet maliyetlerini düşürmek için bir borç takası kapsamında 2 milyar tutarında Eurobond ihraç etmeyi planladığını söyledi.

Ülkede Pazar günü dokuz yılın ardından ilk kez milletvekili seçimi gerçekleşti ve Salameh yeni iktidarın en önemli sorumluluğunun ekonomiyi canlandırmak olduğunu söyledi.