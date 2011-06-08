-LSE: TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYACAK LONDRA (A.A) - 08.06.2011 - İngiltere'nin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden London School of Economics'in (LSE) yayımladığı Türkiye raporunda, ''Türkiye'nin nüfuzunun, Ortadoğu'nun siyasi ve ekonomik gelişiminde büyük rol oynayacağı'' kaydedildi. LSE, ''Türkiye'nin Küresel Stratejisi'' başlıklı 50 sayfalık bir rapor yayımladı. Raporda, Türkiye'nin artan ekonomik ve siyasi gücünün bölgedeki nüfuzunu nasıl etkilediği, Türkiye'nin komşuları ve Batı dünyası ile ilişkileri değerlendiriliyor. 8 uzmanın makalelerinin yer aldığı raporda, bölgede nüfuzu artan Türkiye'nin ''Arap Baharı''nda önemli bir rol oynayacağına dikkat çekilerek, ''Ülkelerindeki rejimleri deviren hareketler şimdi yeni rejimler inşa ediyor. Türkiye'nin nüfuzu, bölgenin bu süreçteki siyasi ve ekonomik gelişiminde büyük rol oynayacak. Ancak Türk dış politikası, bu dönemde sınavdan geçecek. Türkiye, bölgenin siyasi geleceği için vizyon geliştirmeyi, bölge ülkeleriyle ikili ilişkilerin önüne almalı'' denildi. Raporda, Türkiye'nin gücünün artmasının, diğer yükselen güçler Brezilya ve Çin için de yol gösterici olacağı belirtildi. Türkiye'nin gelişmekte olan rolünün dünya siyasetinin değiştiğini yansıttığının belirtildiği raporda, ''Türkiye'nin gelişen küresel rolünü anlamak, diğer ortaya çıkan güçlere ışık tutacaktır'' denildi. Ortadoğu uzmanı Dr. Christopher Phillips'in kaleme aldığı, ''Türkiye ve Suriye'' başlıklı makalede ise, Türkiye'nin Suriye ile kurduğu yakın ilişkilerin Arap dünyasına açılan kapı özelliğini taşıdığı yorumu yapılırken, bu ilişkilerin Ankara'nın Esad rejimini kurtarmaya çalışacağı anlamına gelmediği kaydediliyor. ''Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Erdoğan'a, Erdoğan'ın Beşar Esad'a duyduğundan daha fazla ihtiyaç duyuyor. Suriye ekonomik ve diplomatik açıdan Türkiye'ye bel bağlarken, Türkiye için Suriye'nin önemi azalıyor'' diyen Phillips, Suriye'de olabilecek rejim değişikliğinin Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin işine gelebileceğini ileri sürdü. Türkiye'nin bölgede artan nüfuzunun nedenlerinin incelendiği LSE'nin raporunda, değişen dış politikanın mimarının Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu olduğu ifade ediliyor. Davutoğlu'nun ''stratejik derinlik'' ve ''komşularla sıfır sorun'' politikalarını irdeleyen Türkiye uzmanı Dr. Joshua Walker, AK Parti'nin güçlü bir siyasi kadroyla ülke içinde yükselişiyle, Türkiye'nin bölgede ve dünyadaki rolünün artması arasında paralellik bulunduğunu savunuyor. Walker, AK Parti'yi iktidara taşıyan Anadolu sermayesinin, Türkiye'nin komşularıyla siyasi ilişkilerinden daha fazla ekonomik ve sosyal ilişkilerini geliştiren itici bir güç olduğu değerlendirmesinde bulunuyor. Raporda dış politika, Türkiye'nin AB, Kafkasya, Suriye, ABD, Yunanistan, İran ve Irak'la ilişkileri masaya yatırılarak değerlendiriliyor.