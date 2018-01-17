LPG'li otomobil yangında küle döndü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da park halindeki eski model LGP\'li otomobil, elektrik aksamının kısa devre yapması sonucu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangın ardından gaz sızdıran aracın LPG tankını boşaltıncaya kadar bölgeden ayrılmaması, olası bir faciayı önledi.

Yangın, saat 03.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi 4073 Sokak\'ta meydana geldi. Apartman önünde park haline bulunan ve uzun süreden bu yana kullanılmadığı belirtilen 01 D 9182 plakalı eski model otomobil, gece saatlerinde bagaj kısmından yanmaya başladı. Alevleri fark edip dışarı çıkanlar, otomobilin yandığını görünce itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. Sevk edilen itfaiye erleri, LPG\'li otomobili kısa sürede söndürdü. Yangın ardından kullanılamaz hale gelen aracın LPG tankından gaz sızdığını fark eden itfaiye erleri, patlama riskine karşı otomobilin çevresinde güvenlik önlemi alıp, müdahale etti. Tanktaki gaz boşalana kadar olay yerinden ayrılmayan itfaiye erleri, olası bir facianın önüne geçti. İtfaiye erlerinin daha sonra yaptığı incelemede yangına, otomobilin baja kısmandaki elektrik aksamının neden olduğu belirlendi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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