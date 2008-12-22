LPG’li Hyundai tasarruf vaad ediyor

Hyundai, ekonomik krizin etkilerinin iyice hissedildiği günümüzde tüketicinin cebiyle dost olan LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) sistemli otomobillerinin satışına başladı.



Hyundai için BRC Türkiye distribütörü 2A tarafından özel olarak tasarlanan, en son LPG teknolojileri kullanılarak geliştirilen ve Avrupa Birliği güvenlik standartlarına (ECE R-67) uyumlu olan paket ile yüzde 35’lere varan oranlarda yakıt tasarrufu sağlanabiliyor.



Benzinden yaklaşık yüzde 45 ve mazottan da yaklaşık yüzde 35 oranında ucuz olan LPG, benzine göre daha temiz bir yanma sağladığı için karbon ve kurumu nispeten daha az oluşturuyor ve zararlı gaz salınımını yaklaşık yüzde 13 oranında düşürüyor.



İstendiğinde tekrar benzine geçme olanağı sunan LPG’li Hyundai modelini almak isteyenlerin normal araç satış fiyatının üstüne bin 500 YTL ödemesi gerekiyor. Bunun için aracınızın renk ve paketini belirledikten sonra LPG dönüşüm bedelini ödeyip LPG montaj sözleşmesini imzalamanız yeterli.



Hyundai’nin sunduğu garantiden yararlanabilmek için, tüm Hyundai modellerinde olduğu gibi LPG’li araçlarla da garanti süresi boyunca tüm Türkiye’deki Hyundai Yetkili Satıcıları’nda belirtilen aralıklarda bakımları yaptırmak gerekiyor.



İlk etapta Accent Era’da uygulanmaya başlanan LPG Dönüşüm Paketi, kısa süre içinde i10, Getz, Matrix ve i30 gibi tüm benzinli Hyundai modellerine de yerleştirilecek.



İlk etapta Accent Era’nın 1.4 ve 1.6 litrelik benzinli versiyonlarında uygulanmaya başlanan LPG sistemi, Hyundai güvencesiyle sektördeki en uzun süre olan 5 yıl / 100.000 km mekanik garantiyle birlikte sunuluyor.

