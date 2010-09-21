LPG'li araçta yanarak öldüler

T24- Bursa’nın Orhangazi İlçesi’nde otomobil ile hafif ticari aracın hatalı sollama yüzünden çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası yanan otomobilde sıkışan Samet Rahimoğlu yanarak can verirken, vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan yeğeni Ali Çapkın da kurtarılamadı.



Kaza dün saat 22.45'de Orhangazi-İznik Karayolu Keramet Köyü yakınlarında meydana geldi. Bursa’da oturan Samet Rahimoğlu (23), ablası Canan Güven’i (41) ziyaret için İznik’e geldi. Akrabalarıyla birlikte alkol alan Samet Rahimoğlu, yeğeni Ali Çapkın’ı (19) yanına alarak 16 BYK 76 plakalı otomobiliyle Bursa’ya gitmek üzere yola çıktı. Samet Rahimoğlu’nun kullandığı otomobil, Keramet Köyü yakınlarında karşı yönden gelen Ahmet Utaş (41) yönetimindeki 16 H 8230 plakalı hafif ticari araç ile hatalı sollama yüzünden kafa kafaya çarpıştı.



Kaza sonucu LPG’li olan otomobil bir anda alev aldı. Çevreden yetişen vatandaşlar yanan araca yangın tüpleri ile müdahale ederken, bir yandan da araç içindeki gençleri çıkarmak için çaba harcadı. Vatandaşlar Ali Çapkın’ı araçtan çıkarırken, şoför koltuğunda sıkışan Samet Rahimoğlu yanarak can verdi. Yaralı olarak çıkarılan Ali Çapkın da ambulans gelinceye kadar yaşamını yitirdi.



Kazaya karışan diğer araçta bulunan sürücü Ahmet Utaş ile Hüseyin Aydemir (45) ambulansla İznik İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer yaralılar Süleyman Uysal (44), Mehmet Utaş (47), Yusuf Utlı (38), Ahmet Utlı (42), İsmail Utlı (39) ise ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Süleyman Uysal ile Ahmet Utlı ise buradaki ilk müdahalelerin ardından Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine sevk edildi.



Annenin feryadı ortalığı çınlattı



İznik’teki evinden uğurladığı kardeşi ve oğlunun kaza haberini alan Canan Güven, ikinci eşi olduğu belirlenen Osman Güven ile birlikte kaza yerine geldiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Kazada ölenlerin kardeşi ve oğlu olduğunu öğrenen Canan Güven sinir krizleri geçirirken, güvenlik güçleri ve acılı anneyi teselli etmek için yoğun uğraş verdi.



Kazada yanarak can veren Samet Rahimoğlu’nun cesedinin bulunduğu otomobil çekiciye konularak Orhangazi Devlet Hastanesi’nin bahçesine getirildi. Burada itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun çalışması sonrasında ceset otomobilden çıkarılabildi.



Samet Rahimoğlu ve Ali Çapkın’ın cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.



