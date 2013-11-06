LPG'li araçlara kötü haber

Pahalı akaryakıt nedeniyle, aracına LPG sistemi taktıranlara kötü haber geldi. Geçmişte muayenede ağırlık sorunu yaşamayan bazı araçlar, Ulaştırma Bakanlığı'nın mevzuat güncellemesi ile artık 'ağır kusurlu' sayılıyor ve trafiğe çıkma izni verilmiyor.

Eski mevzuatta LPG sisteminin ağırlığı nedeniyle ortaya çıkan durum, "hafif kusur" kabul ediliyordu ve araç muayeneyi geçiyordu. Yeni mevzuatta ise, fazla ağırlık "ağır kusur" kabul ediliyor ve trafiğe çıkma izni verilmiyor. Türkiye'de yaklaşık 2 milyon LPG'li araç var.