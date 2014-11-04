LPG'li araçlara 'kapalı alana park' yasağı kalkıyor

Makine Mühendisleri Odası Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Komisyonu Başkanı Gürkan Topuzlar, LPG sistemli araçların kapalı otoparklara girmesinin yolunu açacak düzenlemenin tamamlanma aşamasında olduğunu belirterek, "LPG'li araçların kapalı otoparklara giriş yasağının gelecek yıl içerisinde kaldırılmasını bekliyoruz" dedi.

Topuzlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, LPG'li araçlara ilişkin otogaz firmaları ve derneklerinden oluşan komisyon kurulduğunu, bu komisyonun kapalı otoparklara giriş yasağının kaldırılması için altyapı çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. LPG sistemli araçların kapalı otoparklara girmesinin yolunu açacak düzenlemenin tamamlanma aşamasında olduğunu anlatan Topuzlar, şöyle konuştu: "LPG'li araçların kapalı otoparklara giriş yasağının gelecek yıl içerisinde kaldırılmasını bekliyoruz. Ruhsatlarına LPG işletmeden trafiğe çıkan yaklaşık 350-400 bin araç bulunuyor.

Eğitim yok diye oluyor

Yasağın kaldırılmasının ardından otoparklar, havalandırma ve yangın söndürme sistemleri açısından daha güvenli hale getirilmeli. Aynı zamanda, araçlar tekrar Makine Mühendisleri Odası tarafından kontrol edilip camlarına hologram yapıştırılarak güvenli oldukları belgelendirilmeli. Komisyondan çıkacak kararla otoparkların fiyatlandırma mekanizmaları da LPG'li araçlar için cazip hale getirilecek." Araçlara merdiven altı LPG montajı yapan yerlere de müdahale edilmesi gerektiğini vurgulayan Topuzlar, "Çünkü kazaların büyük kısmı yeterli kontrolleri yapılmadan, mühendisleri, izinleri ve eğitimli elemanları olmayan yerlerde üretilen araçlardan kaynaklanıyor" diye konuştu.

Avrupa'da risk yok

Dünya LPG Derneği Otogaz Müdürü Alexander Stöhr ise Avrupa'da birçok ülkede yasakların kaldırıldığını ve araçların yapılan kontrollerin ardından kapalı otoparklara girebildiğini söyledi. Stöhr, yasağın yıllar önce tankerlerin alev alma riski nedeniyle konulduğunu ancak alınan önlemlerle bunun engellenebileceğini kaydetti.