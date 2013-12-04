LPG'li araçlar, Suudlerin zammı nedeniyle avantajını yitirdi

Suudiler’in LPG’nin hammaddesine bir gecede yaptığı zam, anında fiyatlara yansıyınca otogazlı araçların yakıt avantajını bitirdi. Artık LPG’li bir otomobil, 100 kilometrede dizel araçtan 3 lira daha fazla yakıyor.

Kaan Zenginli'nin Star gazetesinde yer alan haberine göre, Türkiye’de 4 milyona yakın sürücünün tercih ettiği LPG’li (otogaz) araçlardaki yakıt avantajı, Suudiler’in bir gecede yaptığı yüzde 10’luk zamla bitti. Suudi devlet şirketi Aramco, LPG’nin hammaddeleri olan propanın fiyatını ton başına 225 dolar artırarak bin 100 dolara, bütan fiyatını ise ton başına 310 dolar artırarak bin 225 dolara çıkardı. Tüm Akdeniz çanağını etkileyen bu sert artış sonrası Türkiye’deki dağıtımcılar da önceki gece yüzde 10 zam yaptı. Zamla birlikte 12 litrelik tüpte 7 TL, otogazın litresinde ise 30 kuruş artış yaşandı. Böylece otogazın litresi 3.11 liraya çıktı. Zamla birlikte LPG, dizel yakıta karşı avantajını kaybetti. Artık LPG’li bir otomobil 100 kilometrede dizel araçtan 3 lira daha fazla yakıyor.

Bir gecede avantajını dizele kaptıran LPG hesabı şöyle: 1.6 motor, 90 beygir dizel bir araç baz alındığında 100 kilometrede yakıt tüketimi 7 litreyi buluyor. Aynı model bir araç LPG’li ise yakıt tüketimi 100 kilometrede 11 litre. 11 litre yakan LPG’li bir araç litre fiyatı 3.11 TL’den hesaplandığında 100 kilometrede 34.21 TL yakıyor. 7 litre yakan dizel bir araç ise 4.46 TL’den hesaplandığında 100 kilometre yolu 31.22 TL’ye gidiyor. LPG’nin eski fiyatı (2.80 TL) baz alındığında bir otomobil aynı yolu 30.08 TL’ye alabiliyordu.

TESK: İndirim beklerken zamma şaşırdık

Türkiye’de 9 milyon 73 bin otomobilin yüzde 41.5’i LPG’li. Her yıl, 300 binden fazla araç dönüşüm yaptırıyor. Ticari araçlarla beraber 4 milyondan fazla araç LPG kullanıyor. LPG’li araçları ise en çok taksici esnafı kullanıyor. Zammın ardından bir açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de bu duruma dikkat çekerek “Biz benzinde, motorinde indirim yapılmasını beklerken ticari araçların yoğunlukla kullandığı LPG’ye 30 kuruş zam gelmesi şaşırttı” dedi. Zammın kaçak tüp kullanmayı artırabileceğine de işaret eden Palandöken “Geçim sıkıntısı içinde olan vatandaşlarımız kaçak tüp kullanmaya yönelerek resmen evinde bombayla yaşıyor” uyarısında bulundu.

Dizel kullanan daha az yakıyor

100 km’de yaktığı yakıt

Yakıt Litresi (TL) Miktar (lt) Tutar (TL)

LPG 3.11 11 34.21

Dizel 4.46 7 31.22

Benzin 4.89 9 44.01