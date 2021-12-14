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LPG tankına gizlenmiş 10 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

Araç, Narkotik Madde Arama Köpeği arandı

14 Aralık 2021 11:23

Antalya'da, bir otomobilin bagajındaki LPG yakıt tankına gizlenmiş 10 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.T'nin,  'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın otomobiliyle uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksu ilçe girişinde durdurulan şüpheli araçta, Narkotik Madde Arama Köpeği (NMAK) ile yapılan aramalarda, aracın LPG tank yakıt deposuna gizlenmiş daralı 10 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.T'nin,  'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. (İHA)

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