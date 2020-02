İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti Bankası sponsorluğunda gerçekleştirilen ve bu yıl 25’inci yılını kutlayan İstanbul Caz Festivali’nin konuğu olan Laura Pergolizzi, nam-ı diğer LP, Türkiye’deki ilk konserini Ankara’da verdi.

İKSV’nin Pasion Turca işbirliğiyle düzenlediği konserin gerçekleştiği Ankara Congresium’un 3 bin kişilik salonu hınca hınç doluydu.

LP, şarkılarına eşlik edenlere “Ankara, sizi seviyorum!” diyerek yanıt verdi. Ünlü şarkıcı hayranlarının kendisine uzattığı fotoğrafları ve biletleri dakikalarca imzaladı.

“Lost on you” şarkısıyla dünya çapında tanınan şarkıcı, söz yazarı LP, 1 Nisan Pazar ve 2 Nisan Pazartesi tarihlerinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi Ana Tiyatro’da gerçekleşecek.

Rihanna, Cher, Backstreet Boys, Cher Lloyd gibi sanatçılar için hit şarkılar yazan New York doğumlu LP, 2014 yılında ilk büyük plak şirketi albümü Forever For Now‘ı piyasaya sürdü. 2016’da, “Lost on you” albümüyle geniş hayran kitlesine ulaştı