"Lozano, Chucky'ye benziyor ama rakiplerini öldürmüyor, süründürüyor"

Fanatik gazetesi yazarı Ali Ece, Almanya'nın Meksika'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.

Ece, Meksika'nın tek golünü kaydeden Lozano'yu överken, Almanya'nın en kötü futbolunu sergilediğini söyledi.

İşte Ali Ece'nin Fanatik'te yer alan yazısı:

"Lozano’nun lakabı Chucky. Yüzüne yakından bakınca, gerçekten de sinemadaki Chucky karakterinin ikizi gibi. Lakin bu Chucky sinemadakinin aksine öldürmüyor, rakiplerini süründürüyor. Fenerbahçe teknik Direktörü olması beklenen Cocu yönetiminde bu sezon kontrolsüz hırs, gereğinden fazla motivasyon kaynaklı kart görme gibi ‘Genç Luis Suarez’ semptomlarından kurtulan Meksikalı, Hollanda Ligi’nde adeta topla uçarken bir tek kanadı eksikti. Dün Almanya’ya attığı golle en azından Meksikalı futbolseverler için bir melek mertebesine yükseldi ve kanadını da taktı.

En kötü oyun

Almanya maça beklentilerin altında bir performansla başlarken, Meksika hızlı hücumlarda Neuer’i sık sık yokladı. Ancak Lozano’nun golüne kadar başta Layun diğer Meksikalılar kalede Karius varmış gibi şutlar çekince gol için beklemek zorunda kaldılar. Almanya ise ilk 45’te Euro 2008’deki Hırvatistan maçından beri Löw yönetimindeki en kötü turnuva maçını oynadı. Kalesinde 45 dakikada 10 şut gördü.

Standartın altı

2. yarı başında Almanya ilk yarıdaki kadar kötü olmasa da tarihsel Almanya standartlarının altında kaldı. Meksika 45-60 arası ezbere gömülme hatasından vazgeçince tehlikeli kontra pozisyonlar da geliştirdi lakin Layun dripling maharetinin yarısını bile son vuruşlarda sergileyemeyince Meksika işi sona bıraktı.

Kısa mesaj

Almanya iyi gözükmüyor ama Dünya Kupası’nda Almanya, Freddy Krueger gibidir. Her öldü zannettiğimizde ortaya çıkabilir.

Maçın starı

Porto’lu Herrera, takımını sırtında taşıdı.

Maçın olayı

Hakem Alireza mükemmele yakındı. VAR iyi hakemi daha da iyi yapan bir teknoloji.

Maçın sorusu

Gerçekten Khedira mı oynadı, yoksa Maldonado maçtan önce Khedira maskesi takıp yerine mi oynadı?"