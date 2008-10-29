'Lozan' ruhu sahnede yaşayacak

Kurtuluş Savaşı'nın ardından genç Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yoldaki en büyük diplomatik zafer olan Lozan Antlaşması ve bu önemli olayın Cumhuriyet tarihindeki yeri, "Lozan" adlı eserle notalara aktarıldı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), yarın ve 31 Ekimdeki "Cumhuriyet Bayramı Haftası" konserleri çerçevesinde eserin dünya prömiyerini gerçekleştirecek.



CSO Konser Salonu'ndaki konserlerde orkestrayı, Şef Naci Özgüç yönetecek. Orkestranın viyola sanatçılarından besteci Nejat Başeğmezler'in, "Lozan" adlı viyola konçertosunun dünya prömiyerinin de gerçekleştireceği konserlerde, eseri sanatçının viyola sanatçısı oğlu Ali Başeğmezler seslendirecek.



Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Bas Tuncay Kurtoğlu'nun da solist olarak katılacağı konserlerde, ayrıca Ferit Tüzün'ün "Türk Kapriçyosu", Ahmet Adnan Saygun'un "Halk Türküleri" ile Ulvi Cemal Erkin'in "Köçekçe" adlı yapıtları da yorumlanacak.



Besteci Nejat Başeğmezler, Cumhuriyet'in 85. yıl dönümünde eserinin dünya prömiyerini gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Sanatçı, 2000 yılında geçirdiği rahatsızlıktan dolayı bir süre sanattan uzak kaldığını, o sıkıntılı dönemin ardından bu eseri bestelediğini ifade ederek, "Bu tıpkı ilham diye bir şeye inanmak gibi olsa da bir anda eseri yazma isteği geldi. Bu viyola konçertosunu 1-2 ayda bitirdim. Çok severek ve hızla yazdım" sözleriyle eserin ortaya çıkış öyküsünü aktardı.



Yapıtın orkestra eşliğinde büyük bir anlam kazandığını anlatan Nejat Başeğmezler, oğlu Ali Başeğmezler'in Almanya'da doktora sınavında da eseri yorumladığını söyledi. Eserin bestelenişinden 8 yıl sonra seyirciyle buluşacağını bildiren Başeğmezler, 2002 yılında Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen ulusal beste yarışmasında "Aydınlığa" adlı senfonik şiirinin üçüncülük derecesi aldığını, bu yapıtın da orada yarıştığını anlattı.