Lozan'ın yıldönümünde Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyenlere "dezenfektan" engeli

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve birçok sivil toplum kuruluşu, Lozan Antlaşması’nın 97. yıldönümü nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret etmek istedi. Ziyaret saatinden yarım saat önce Anıtkabir dezenfekte edildiği gerekçesiyle kapatıldı.
Ankara’da Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İnönü Vakfı, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Eğitim İş, TESUD, Türk Hukuk Kurumu, Ankara Barosu, İstanbul Barosu, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Kent Konseyi temsilcileri Anıtkabir’i ziyaret edeceklerini duyurmuştu. Ziyaret saatinden yarım saat önce Anıtkabir dezenfekte edildiği gerekçesiyle kapatıldı.
Birleşik Kamu İş Başkanı Mehmet Balık, "Saat 11 itibariyle Anıtkabir Kovid-19 ilaçlaması nedeniyle kapatıldı. İçeri alınmıyoruz. ADD, Birleşik Kamu İş örgütler kapıda direniyoruz. Lozan Barış antlaşması bu ülkenin tapusudur" sözleriyle, duruma tepki gösterdi.