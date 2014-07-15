Löw'ü kovan başkan konuştu: Adana'yı küme düşürmeyecekti!

13 yıl önce Almanya'yı Dünya Şampiyonu yapan Joachim Löw’ü, Adanaspor’dan kovan başkan ve yöneticisi konuştu.

Turuncu beyazlıların o dönemki başkanı Çağdaş Ergin, “Almanya’yı bugün her hoca şampiyon yapar. Oturmuş bir ekibe hocalık yapmak ile Adanaspor’a yapmak aynı olmuyor” derken, İdari Menajer Şehabettin Yavuzer de “Almanların ona gösterdiği sabrı biz gösteremezdik” dedi.

Almanya 24 yıl sonra Dünya Kupası’nı havaya kaldırırken, bu başarının büyük mimarı bir dönem yolu Türkiye’den de geçen Teknik Direktör Joachim Löw’dü. Alman hoca, Fenerbahçe ve Adanaspor’u bir dönem çalıştırmıştı. Panzerlerin mutlu sona ulaşmasının ardından Löw ilgili küme düşürdüğü Adanaspor’un Eski Başkanı Çağdaş Ergin ve kulübün o dönemki Genel Menajeri Şehabettin Yavuzer o günleri anlattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Löw, turuncu beyazlılarda başarısız olmuş ve takım bir alt ligin yolunu tutmuştu. Ergin, Löw’ü, Hikmet Karaman’ın ayrılmasının ardından göreve getirdiklerini belirtti ve Alman hocayla ilgili şunları söyledi:

‘Şampiyon hocayı göndermişiz’

- Beyefendi bir insan. Bir süre çalıştık. Onu Adanaspor’dan ben gönderdim. Başarısız olmuştu, küme düşmüştük. Löw, Dünya Kupası’nı kaldırınca kendi adıma gururlanmadım. İyi takımlarda teknik direktörler büyük katkı sağlar. Dünya Kupası’nda eminim Löw’ün yerine başka bir Alman da takımın başında bulunsa başarılı olurdu. Alman Milli Takımı gibi disiplinli ve oyuncularının her biri kendini ispat etmiş olan ekibe hocalık yapmak, Adanaspor’a yapmakla aynı şey değil. Bizi küme düşürmeseydi. Bugün bakınca, zamanında Dünya Kupası’nı kaldıran hocayı almış ve göndermiş oluyoruz.

‘Almanlar ona sabır gösterdi’

Adanaspor’un o dönemki eski idari menajeri Şehabettin Yavuzer ise Löw için, “1 milyon mark civarı bir para alıyordu. Giderken sıkıntı çıkarmadı. Alman ekolüne sahip gurbetçi oyuncularımız var diye onu getirmiştik. Ben hocanın Dünya Kupası şampiyonluğuna çok sevindik. Gecemiz, gündüzümüz beraber geçti. Çok da iyi bir insandı. Salon adamıydı. Ama o zaman ayrılırken üzülmemiştim. Allah yolunu açık etsin. Almanların ona gösterdiği sabrı, Türkiye’de hiç bir hocaya göstermezler. Çünkü hemen başarıya endeksleniyoruz” dedi.

'Türkiye’den kovulan zirveye çıkıyor'

Almanya’nın şampiyonluğu Türk futbolu adın düşündürücü bir veriyi de ortaya çıkardı. Beşiktaş’tan ayrılmasının ardından İspanya Milli Takımı’na 2010’da Dünya Kupası’nı kazandıran Vicente Del Bosque gibi Fenerbahçe ve Adanaspor’da tutunamayıp Almanya’nın başına geçen Löw de kariyerine “dünya şampiyonu” unvanını ekledi.

Bu yaşananların ardından adı İtalya Milli takımı ile anılan ve Galatasaray’dan gönderilen Roberto Mancini için “Sıra onda mı” denilmeye başlandı.