Löw, Özil'in federasyona yönelik ırkçılık suçlamalarını reddetti

Alman futbol milli takımı teknik direktörü Joachim Löw, eski milli futbolcu Mesut Özil’in Alman Futbol Federasyonu’na yönelik ırkçılık suçlamalarını reddetti. Almanya’nın Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda sergilediği kötü performansa dair bir değerlendirme için Münih’te basının karşısına geçen Löw, “Özil federasyona yönelik ırkçılık suçlamalarıyla abartılı davrandı” ifadesini kullandı ve “Takımımda en ufak bir ırkçı söylem olmadı, hep değerleri temel aldık.” şeklinde konuştu.

Özil 22 Temmuz tarihinde paylaştığı üç Tweet ile Alman milli takımından ayrılacağını duyurmuştu. Türk asıllı olduğu için maruz kaldığı ırkçılıktan yakınan ve Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel’e sert eleştiriler yönelten Özil, “hissettiği ırkçılık ve saygısızlık nedeniyle milli takımda artık yer almayacağını üzülerek bildirmek zorunda olduğunu” açıklamıştı.

Mesut Özil, mayıs ayında diğer Türk asıllı milli futbolcu İlkay Gündoğan ile birlikte Londra’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek fotoğraf çektirmesinin ardından yoğun tartışmaların odağında yer almış, Alman Futbol Federasyonu’nun fotoğrafın neden olduğu kriz süresince sergilediği tavır da eleştirilmişti. Özil’in milli takımı bırakması, Almanya’da yoğun bir ırkçılık ve ayrımcılık tartışması başlatmıştı.

"Gereken önemi vermedim"

Alman millilerin teknik direktörü Löw, Münih’teki basın toplantısında Özil ve Gündoğan’ın Erdoğan ile çektirdikleri fotoğraf nedeniyle çıkan tartışmalara "tam anlamıyla gereken önemi vermediğini” belirtti. Konunun kendilerine epey enerjiye mal olduğunu ve sinirleri yıprattığını kaydeden Löw, “Ama bu bizim başarısızlığımızın bahanesi olamaz” dedi.

Löw ayrıca Özil’in artık milli takımda oynamama kararını açıklama şeklini de eleştirdi. Özil’in kendisine şahsen haber vermediğini belirten Löw, bugüne kadar Özil ile konuşmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını kaydetti. “Bunu böyle kabul etmeliyim” diyen Alman futbol milli takımı teknik direktörünün, Özil’in milli takımdan çekilme kararını, kamuoyuyla aynı gün, futbolcunun danışmanının telefonla bilgi vermesi aracılığıyla öğrendiği bildiriliyor.

afp / AÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe