Löw'den Mesut Özil açıklaması: Hayal kırıklığına uğradım

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, takımının 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda İngiltere’ye 2-0 yenilerek elenmesinin sorumluluğunu üstlendiğini söyledi.

Löw, Almanya'nın kamp yaptığı Herzogenaurach kentinde düzenlediği basın toplantısında, turnuvadan elenmelerinden dolayı derin bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti.

Mesut Özil konusunda hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Joachim Löw, "2018'de Milli Takımı bıraktığında hayal kırıklığına uğradım. Ancak daha sonra konuşmadık. Ama bence buluşup konuşacağımız zaman gelecek. Mesut, Almanya için inanılmaz derecede önemli ve harika bir oyuncuydu. İkimizin de konuşup her şeyi bir kenara bırakacağımız gün gelecek" ifadelerini kullandı.