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Spor

Löw bu kez koltuk altını kokladı!

Ukrayna maçında burnunu karıştıran Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Löw, bu kez başka bir yerini yokladı!

27 Haziran 2016 00:49

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, 3-0'lık Slovakya karşılaşması oynanırken eliyle koltuk altını yokladıktan sonra koklayarak yine ilginç bir görüntünün ortaya çıkmasına neden oldu.

Daha önce burnunu karıştırırken kameralara yakalanan Löw, Ukrayna karşılaşmasında da elini pantolonun içine soktuktan sonra koklamıştı.

 

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