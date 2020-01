Löw bu kez koltuk altını kokladı!

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, 3-0'lık Slovakya karşılaşması oynanırken eliyle koltuk altını yokladıktan sonra koklayarak yine ilginç bir görüntünün ortaya çıkmasına neden oldu.

Daha önce burnunu karıştırırken kameralara yakalanan Löw, Ukrayna karşılaşmasında da elini pantolonun içine soktuktan sonra koklamıştı.

He's only gone and done it again! pic.twitter.com/N3LBItnqfF