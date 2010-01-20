'Love Story'nin yazarı öldü

Yazar Parker’i de kaybettik



Yazarın kızı Francesca, babasının kalp krizi sonucu pazar günü yaşamını yitirdiğini söyledi.Edebiyat profesörü olan Segal’in 32 yaşında kaleme aldığı “Love Story”, 1970 yılında yine aynı adla beyazperdeye yansımıştı.Arthur Hiller’in yönettiği ve Ali MacGraw, Ryan O’Neal’in rol aldığı film, izlenme rekorları kırmıştı. Filmin unutulmaz müziğini besteleyen Francis Lai de 1971’de En İyi Müzik Akademi Ödülü’nü almıştı.Bu arada Dedektif Spencer serisinin yaratıcısı Amerikalı yazar Robert B. Parker de dün sabah öldü. 77 yaşındaki Parker’in eceliyle öldüğü açıklandı.