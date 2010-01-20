''Love Story" romanının yazarı öldü

Trajik bir aşk öyküsünü konu alan ünlü ''Love Story-Aşk Hikayesi'' romanının yazarı Erich Segal, 72 yaşında öldü.

Yazarın kızı Francesca Segal, babasının, kalp krizi sonucu pazar günü yaşamını yitirdiğini söyledi.

Edebiyat profösörü olan Segal'in 32 yaşında kaleme aldığı ''Love Story'', 1970 yılında yine aynı adla beyazperdeye yansımıştı.

Arthur Hiller'in yönettiği ve Ali MacGraw, Ryan O'Neal, Ray Milland ile Tommy Lee Jones'un rol aldığı, ''Aşk asla pişman olduğunu söylememektir'' sloganıyla gösterime giren film, pek çok ülkede izlenme rekorları kırmıştı. Filmin unutulmaz tema müziğini besteleyen Francis Lai, 1971'de En İyi Orijinal Müzik Akademi Ödülünü almıştı.