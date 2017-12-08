Love Parade faciasına ilişkin dava başladı

Almanya'nın Duisburg kentinde yedi buçuk yıl önce düzenlenen tekno festivali Love Parade'de yaşanan facianın ardından açılan davanın görülmesine bugün başlandı. Duisburg Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada tekno festivalini düzenleyen Lopavent firmasının dört çalışını ile Duisburg Belediyesi'nde görevli altı memur yargılanıyor. Sanıklar, "taksirle adam öldürmek" ve "taksirle adam yaralamakla" suçlanıyorlar.

24 Temmuz 2010 tarihinde düzenlenen Love Parade'de yaşanan izdiham sonucu 21 kişi ölmüş, 652 kişi de yaralanmıştı. 556 sayfalık iddianamede tekno festivalinin "planlamasında ve izin aşamasında ağır ihmal” bulunduğu ve bu nedenle de sanıkların yaşanan izdihamda sorumluluk taşıdıkları ifade ediliyor.

İlk duruşma bugün yapıldı

Davada 10 sanık toplam 32 avukat tarafından savunuluyor. Bunun yanı sıra Love Parade faciasının 65 mağduru davaya müdahil olarak katılıyor. Faciada yaşamını yitirenlerin yakınları ve yaralananlar yaklaşık 40 avukat tarafından temsil ediliyor. Duruşma yer sıkıntısı nedeniyle Düsseldorf Fuar ve Kongre Merkezi salonunda yapılıyor.

Bugün yapılan ilk duruşmada, tanık olarak dinlenmesi planlanan kişilerin davayı izlemesine sanık avukatlarının itirazıyla başladığı bildirildi. Bunun üzerine duruşmaya ara verildi. Aralarında Love Parade'in organizatörü Rainer Schaller'ın da bulunduğu iki izleyicinin salonu terk etmesinin ardından duruşmaya devam edildiği belirtildi.

Bunun yanı sıra sanık avukatları tarafından mahkeme heyetinin iki üyesinin reddi talep edildi. Buna gerekçe olarak üyelerden birinin üvey kızının facianın yaşandığı Love Parade'e katılmış olması gösterildi. Diğer üyenin ise oğlunun gönüllü olarak itfaiyede çalışmış olması nedeniyle facianın yaşandığı gün yardıma giden meslektaşlarıyla konuşmuş ve bunu ailesine aktarmış ihtimali bulunduğu belirtildi.

Sanık avukatlarının itirazları nedeniyle iddianamenin okunmasına uzun süre başlanamadığı kaydedildi.

Uzun süren soruşturma

Love Parade faciasının ardından savcılığın soruşturması üç buçuk yıldan fazla sürdü. Soruşturma kapsamında 96 polis memurunun ifadesi alındı, 3 bin 409 tanık dinlendi. Toplam bin saat uzunluğunda video görüntüleri incelendi.

Ancak Duisburg Eyalet Mahkemesi'nin 5'inci Ceza Dairesi tarafından iddianamede yer alan bilirkişi Keith Still'in hazırladığı raporun yetersiz olması gerekçesiyle dava açılamamıştı. Bunun üzerine savcılığın Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne başvurması üzerine davaya başlanabilmenin önü açılmıştı.

Olayın zaman aşımına uğramaması için 2020 yılının sonuna kadar davanın sonuçlanması hedefleniyor. 2018 yılının sonuna kadar 111 duruşma öngörülüyor.

dpa/epd, JD/BD

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