Louvre saldırganı iyileşiyor

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre müzesinde askerlere saldırırken vurulan militanın sağlık durumu iyiye gidiyor.

Haber ajansı AFP, 29 yaşında bir Mısırlı olduğu söylenen saldırganın kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinden çıktığını duyurdu.

Fakat şahıs hâlâ iletişim kurabilecek durumda değil.

Cuma günü elinde palayla "Allahü ekber" diye bağırarak askerlere saldırırken karnından vurulan saldırgan, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Olayın ardından tahliye edilen Louvre müzesi ise bugün tekrardan kapılarını ziyaretçilere açtı.

Fransız yetkililer henüz saldırganın kimliğini teyit etmese de Mısırlı güvenlik kaynakları şahsın adını Abdullah Reda el-Hamami olduğunu duyurdu.

Fransız polisi, saldırgana eşlik eden başka kişilerin olup olmadığını araştırıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, askerlerin refleksini tebrik ederken "Bunun bir terörist saldırı olduğundan şüphemiz yok" dedi.

Saldırganın Paris'e geldikten sonra iki pala satın aldığı düşünülüyor.

IŞİD Fransa'nın başkentinde Ocak 2015'te Charlie Hebdo dergisini hedef alarak 17 kişiyi öldürmüş, aynı yılın Kasım ayında ise 130 kişiyi öldürdüğü bir saldırı gerçekleştirmişti.

Örgütün Fransa'daki son büyük eylemi ise 14 Temmuz 2016'da Bastille gününün kutlandığı Nice sokaklarında 86 kişiyi bir tırla ezerek öldürmek oldu.

Ülkede Nisan ayında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi güvenlik, adayların en önemli propaganda konuları arasında yer alıyor.

Öte yandan saldırganın babası emekli polis memuru Reda el-Hamami, oğlunun bir terörist olmadığını söyledi.