Louvre Müzesi’ni sanal ortamda ziyaret edenlerin sayısı 71 günde 10 milyonu aştı

Fransa’nın dünyaca ünlü Louvre Müzesi’ni, sanal ortamda ziyaret edenlerin sayısı, 71 günde 10,5 milyona ulaştı.

Euronews'ten Rahmi Gündüz'ün haberine göre Covid-19 salgını yüzünden kapanan Louvre Müzesi’ni, 12 Mart-22 Mayıs tarihleri arasında sanal ortamda ziyaret edenlerin önemli bir kısmını ABD vatandaşları oluşturuyor.

Louvre Müzesini, geçen yıl aynı tarihte 14,1 milyon turist canlı olarak ziyaret etme imkanına sahip olmuştu.

Amerikalıların ardından müzeyi sanal ortamda en çok ziyaret edenler sıralamasında Çinliler ikinci sırada yer alıyor. Bu tarihlerde müzeyi sanal ortamda gezenlerin yüzde 16’sını ise Fransızlar oluşturuyor.

Müzenin resmi sitesindeki hesabına üye olanların sayısı 9 milyona ulaşırken, Instagram hesabına abone olanların sayısı ise 4 milyonu geçti.