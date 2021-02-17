Louvre Müzesi'ndeki eserler taşınacak

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi, çeyrek milyon sanat eserini şehrin 193 km ötesindeki modern bir depolama alanına taşımayı amaçlayan 5 yıllık bir proje başlatıldığını duyurdu.

NTV'de yer alan habere göre; Müze Müdürü Jean-Luc Martinez, şimdiye kadar antik çağlardan 19'uncu yüzyıla kadar uzanan 100 bin eseri Paris'teki bodrumdan Lens yakınlarındaki Lievin kasabında kurulan Louvre Koruma Merkezi'ne taşıdıklarını açıkladı.

Martinez, "Müzemiz sel bölgesinde. Kanalizasyondaki suların burayı basma tehlikesi var ve bu atık su eserlere zarar verebilir. Bu yüzden de bir çözüm bulmalıydık" dedi.