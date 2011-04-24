Louis Vuitton’un yeni yüzü: Jolie

T24 - Hollywood yıldızı Angelina Jolie, Fransa’nın dünyaca ünlü markası Louis Vuitton’un reklam yüzü oluyor...





Dünden bugüne Angelina Jolie



Hollywood yıldızları hakkındaki son dedikoduları yayınlayan E!Online adlı site, Angelina Jolie ile Louis Vuitton arasında yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldığını, ünlü yıldızın firmanın yeni reklam yüzü olacağını iddia etti. Site, Jolie’nin sadece basılı reklamları kapsayan anlaşma için yaklaşık 10 milyon dolar (15 milyon TL) alacağını duyurdu.







Fotoğraf çekimlerini Rolling Stone ve Vanity Fair gibi dünyaca ünlü dergilerde çalışan Annie Leibovitz’in üstleneceği iddia edilirken, söz konusu reklamların yaz aylarından itibaren tüm dünyada yayımlanmaya başlanacağı belirtildi. Louis Vuitton yetkilileri ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ünlü Fransız markasının reklamlarında daha önce Madonna, ünlü model Gisele Bundchen, pop şarkıcısı Jennifer Lopez, oyuncu Sean Connery ve Scarlett Johansson gibi ünlü isimler yer almıştı.



Daha önce kozmetik markası Shiseido ve mücevher markası St. John’un reklamlarında yer alan Jolie moda dünyasında adını en son kendi adıyla tasarlayacağını açıkladığı mücevher koleksiyonu ile duyurmuştu. Birleşmiş Milletler İyiniyet Elçisi Jolie, şubat ayında yaptığı açıklamada ünlü mücevher tasarımcısı Robert Procop’la “Jolie Stili” adını verdiği elmaslardan oluşan bir koleksiyon hazırlayacaklarını söylemişti. Jolie buradan elde ettiği geliri Savaş Kurbanı Çocuklar için Eğitim Ortaklığı adlı kuruluşa bağışlayacak.

