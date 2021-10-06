Louis Vuitton defilesinde "Aşırı Tüketim" protestosu

Fransa'da Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Louis Vuitton defilesinde bir aktivist, "Aşırı Tüketim Eşittir Yok Oluş" yazılı pankartla podyuma çıkarak mankenlerin arasında yürüdü. Podyumu karıştıran aktivist yaka paça dışarı çıkarıldı.

Ünlü Fransız moda markası Louis Vuitton'un Paris Moda Haftası kapsamında Louvre Müzesi'nde düzenlenen 2022 İlkbahar Defilesi, sıra dışı anlara sahne oldu.

Bir aktivist mankenlerin yürüdüğü sırada podyuma çıkarak "Aşırı Tüketim Eşittir Yok Oluş" yazılı pankart açtı. Protestocunun moda endüstrisindeki aşırı tüketimin çevre üzerindeki etkisini vurguladığı pankartında Les Amis de la Terre (Dünyanın Dostları Derneği), Youth For Climate France ve Extinction Rebellion France olmak üzere iklim değişikliği karşıtı kuruluşların logoları yer aldı. Defilenin akışını değiştiren aktivist podyuma çıkışından sonra güvenlik görevlileri tarafından önce yere yatırıldı sonra dışarı çıkarıldı. Protestocunun güvenlik tedbirlerini nasıl aştığı ise bilinmiyor.

Extinction Rebellion, Amis de la Terre ve Youth For Climate tarafından yapılan açıklamada, protestonun planlanmasında yaklaşık 30 kişinin yer aldığı ve 2 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Çevreci gruplar, "2019'da Fransa'da kişi başına 42 parça giysi satıldığını" vurgulayarak hükümete sektördeki üretimde acil bir kesintiye gidilmesi çağrısında bulundu. Amis de la Terre France Sözcüsü Alma Dufour, aşırı tüketim konusuna ışık tutmak için Louis Vuitton Moet Hennessy'e (LVMH) ait markayı hedef aldıklarını belirtti. Dufour, "LVMH lüksün dünya lideridir ve bunda sorumluluğu vardır" dedi. (İHA)