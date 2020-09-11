Louis Vuitton'dan 7200 liraya yüz siperliği!

Fransa merkezli lüks üretici Louis Vuitton, yaklaşık 7 bin 200 lira etiket fiyatına sahip olan yüz siperliğinin 30 Ekim'de satışa çıkacağını açıkladı.

Yeni tip Koronavirüs salgınıyla birlikte dünyanın dört bir yanında maske kullanımı da giderek yaygınlaştı. Piyasada birbirinden farklı onlarca maske türü bulunuyor.

Bu kapsamda lüks Fransız markası Louis Vuitton, virüs salgınına karşı kullanılan kişisel koruyucuları modaya uydurmak için kolları sıvadı.



Fransız moda devinin 30 Ekim'de satışa sunacağını duyurduğu LV Shield adlı yüz siperliği, özellikle 750 sterlinlik (yaklaşık 7 bin 200 lira) fiyat etiketiyle dikkat çekti.

UV ışınlarını önlüyor

Altın detaylarıyla süslenen siperliğin kafaya geçirilen kısmında Fransız markanın ikonik monogram baskısı bulunuyor.



Şirket, web sitesinde yer alan ürün listelemesinde siperliğin ayrıca şapka olarak da kullanılabildiğini ve fotokromik lens sayesinde güneş ışığında kararak UV ışınlarını önlediğini söylüyor.