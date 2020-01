Louis Armstrong'un son kaydı ilk kez yayınlandı

Cazın efsane isimlerinden Louis Armstrong'un ölümünden kısa bir süre önce yaptığı kayıt, ilk kez yayımlandı.

Armstrong'un doktorlarının tavsiyesini kulak ardı ederek Ocak 1971'de Washington'daki Ulusal Basın Kulübünde verdiği beş şarkılık konserin kaydı, CD olarak yayımlandı.

Armstrong'un İngiliz gazeteci David Frost'un evsahipliği yaptığı gecede seslendirdiği şarkılar, sınırlı sayıda plak yapılmış, "Hello Dolly", "Mack the Knife" ve "Rocking Chair" gibi şarkıların yer aldığı plaklar yıllar içinde unutulmuştu.

Plaklardan birinin kulüpte bulunması üzerine yeniden ortaya çıkarılan kayıt, internetten de indirilebilecek.

6 Temmuz 1971'de hayata veda eden Armstrong, "Stardust", "What a Wonderful World", "When The Saints Go Marching In", "Dream a Little Dream of Me", "Ain't Misbehavin'" ve "Stompin' at the Savoy" gibi birçok hit parçaya imza atmıştı.