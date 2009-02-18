Louie Bellson hayatını kaybetti

Müzisyenin internet sitesindeki açıklamada, Louie Bellson'un Los Angeles'da 3 gün önce ani bir biçimde öldüğü bildirildi. Müzisyene geçen kasım ayında Parkinson hastalığı tanısı konulmuştu.Bellson; Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman, Oscar Peterson ve Louis Armstrong gibi ünlü caz müzisyenleriyle çalışmıştı.Louie Bellson, 60 yıllık müzik yaşamında 200'den fazla caz albümünde çalmıştı. Bellson hakkında, ''tek başına bir senfoni orkestrası gibi çalan davulcu'' yorumları yapılmıştı.Davul ve perküsyonla ilgili 10'dan fazla kitap yazan Bellson'un cenazesi, Los Angeles'da düzenlenecek cenaze töreninden sonra doğduğu Illonis eyaletindeki Moline kentinde toprağa verilecek.