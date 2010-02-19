Lotonun 8 milyon lira talihlisi Afyonkarahisar'dan

T24 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu hafta çekilişinde 6 rakamı doğru tahmin eden ve tek başına 8 milyon 291 bin 325 TL'yi kazanan talihlinin kuponunu Afyonkarahisar'dan oynadığı belirlendi.

Kentteki bir marketten yatırıldığı belirlenen Süper Loto kuponunu ise kimin oynandığı henüz anlaşılamadı.

Süper Loto Bayisi Ahmet Özalp, 4 yıldır bayilik yaptığını, kendi bayisinden yatırılan Süper Loto ve Sayısal Loto kuponlarından bugüne kadar birçok kez 5 bilindiğini söyledi.

Özalp, ''İş yerimden oynanan bir kupona ilk defa bu kadar büyük bir ikramiye çıktı. Sanırım Afyonkarahisar'dan da ilk defa bir kişi bu kadar büyük bir ikramiye kazandı. O kuponun yatırılması da bize nasip oldu'' dedi.