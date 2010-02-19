T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Lotonun 8 milyon lira talihlisi Afyonkarahisar'dan

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu hafta çekilişinde, 8 milyon lira talihlisi Afyonkarahisar'dan çıktı.

19 Şubat 2010 02:00

T24 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu hafta çekilişinde 6 rakamı doğru tahmin eden ve tek başına 8 milyon 291 bin 325 TL'yi kazanan talihlinin kuponunu Afyonkarahisar'dan oynadığı belirlendi.

Kentteki bir marketten yatırıldığı belirlenen Süper Loto kuponunu ise kimin oynandığı henüz anlaşılamadı.

Süper Loto Bayisi Ahmet Özalp, 4 yıldır bayilik yaptığını, kendi bayisinden yatırılan Süper Loto ve Sayısal Loto kuponlarından bugüne kadar birçok kez 5 bilindiğini söyledi.

Özalp, ''İş yerimden oynanan bir kupona ilk defa bu kadar büyük bir ikramiye çıktı. Sanırım Afyonkarahisar'dan da ilk defa bir kişi bu kadar büyük bir ikramiye kazandı. O kuponun yatırılması da bize nasip oldu'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24